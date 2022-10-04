«Натянула стринги до ушей»: Севастьянова в бикини-шторке блеснула рельефными формами у бассейна

На этот раз Каролина приехала на море. Она стала делиться кадрами с лазурного побережья. Гимнастка запечатлелась у бассейна в изумрудном купальнике. Она оголила плоский живот и блеснула декольте. Бикини-шторка едва прикрыли ее прелести. Севастьянова потянула за тесемки, оставив их на талии. Она взбудоражила фанатов.

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