«Натянула стринги до ушей»: Севастьянова в бикини-шторке блеснула рельефными формами у бассейна

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она много лет посвятила спорту и смогла завоевать большое количество наград. Многие знают ее благодаря шоу «Звезды в Африке». Она не скрывает, что любит проводить отдых в теплых странах. Примечательно, что в этом году олимпийская чемпионка проводит время в Монако.
Примечательно, что Каролина любит наряжаться. Она продолжает следить за фигурой. Спортсменка носит элегантные вечерние платья. Она также порой делится пляжными фото. А вот увидеть ее без макияжа — большая редкость.
На этот раз Каролина приехала на море. Она стала делиться кадрами с лазурного побережья. Гимнастка запечатлелась у бассейна в изумрудном купальнике. Она оголила плоский живот и блеснула декольте. Бикини-шторка едва прикрыли ее прелести. Севастьянова потянула за тесемки, оставив их на талии. Она взбудоражила фанатов.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Фанаты были сражены тем, как она выглядит. Многие стали писать ей комплименты. «Ну какая красотка», «Вау», «Натянула стринги до ушей», «Фигурка бесподобная», «До чего хороша», «О такой фигурке только мечтают», «Ой, хороша со всех сторон», «Такая вы красивая», «Разве можно быть такой идеальной?» — стали писать подписчики.