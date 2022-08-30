На зависть малолеткам: 39-летняя Рудова в остромодных брюках и топе подразнила рельефными формами

Наталья Рудова является известной актрисой. Уже много лет она строит карьеру в кино. Примечательно, что зрители видели ее в таких картинах, как «Бихэппи», «Татьянин день», «Универ». Сама блондинка признавалась, что очень хочет получать более яркие роли. Однако вокруг нее создалась репутация роковой красотки.
В последнее время Наталья предпочитает демонстрировать красоту фигуры. Сама актриса заверяет, что недовольна тем, как выглядит. После отпуска в Турции она поправилась.
Блондинка предпочитает заниматься спортом, чтобы хорошо выглядеть. В свои 39 лет Рудова не состоит в браке, хотя регулярно получает комплименты.
На этот раз звезда решила похвастаться обновками. Она примерила кроп-топ и неоновые широкие брюки джоггеры. Актриса продемонстрировала рельефный пресс. Наталья отказалась от макияжа. Она использовала патчи. Блондинка призналась, что дразнит подписчиков.
«Малолетка, ноги как пЭпЭтка, как вам образ?» — написала звезда.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие отметили, что у нее фигура, которой многие позавидуют, даже модели. «Какая у вас фигурка», «Ого, что за конфетка», «Просто бесподобно выглядите», «Крутая такая», «Наталья, просто лишили дара речи», «У вас формы как у топ-модели», — прокомментировали пост подписчики.