На зависть малолеткам: 39-летняя Рудова в остромодных брюках и топе подразнила рельефными формами

В последнее время Наталья предпочитает демонстрировать красоту фигуры. Сама актриса заверяет, что недовольна тем, как выглядит. После отпуска в Турции она поправилась.

Блондинка предпочитает заниматься спортом, чтобы хорошо выглядеть. В свои 39 лет Рудова не состоит в браке, хотя регулярно получает комплименты.