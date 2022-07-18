На девичнике без белья: Рудова в алой сорочке устроила пикантную фотосессию с Водонаевой

Наталья Рудова уже много лет работает в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день». Примечательно, что актриса уже работала с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным.
Однако она мечтает о серьезной роли. По словам звезды, режиссеры обращают внимание на ее внешность, поэтому предлагают играть роковых красавиц и любовниц.
В настоящей жизни Наталья часто носит короткие платья. На отдыхе в Турции она без стеснения демонстрировала точеную фигуру в бикини. А теперь актриса вернулась в Москву, но вечера предпочитает проводить вне дома.
Накануне Рудова отправилась на девичник. Она облачилась в алое платье-сорочку и черный жакет. Артистка повеселилась в компании Алены Водонаевой, которая пришла в латексном плаще и ботфортах.
Они устроили пикантную фотосессию. Перед камерой они позировали, не скрывая красоту фигур. Наталья даже приспустила лямки наряда.
Алена Водонаева и Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Магический девичник — красота в красоте! Спасибо, Алена, было волшебно», — написала артистка.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Рудова. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты посчитали, что она затмила звезду телестройки.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды