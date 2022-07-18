На девичнике без белья: Рудова в алой сорочке устроила пикантную фотосессию с Водонаевой

Наталья Рудова уже много лет работает в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день». Примечательно, что актриса уже работала с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным.

Однако она мечтает о серьезной роли. По словам звезды, режиссеры обращают внимание на ее внешность, поэтому предлагают играть роковых красавиц и любовниц.