Мясников из «Уральских пельменей» показал красавицу-жену в день Фарфоровой свадьбы

«Двадцать лет назад у нас была свадьба. Приглашаем вас сегодня на нашу свадьбу. Кстати, пишите, как она называется, эта свадьба, мы за 20 лет забыли. Двадцать лет брака пролетели как один день», - заметил Мясников.

Напомним, что Вячеслав и Надежда Мясниковы – многодетные родители. Сыновья Константин и Максим родились в их семье в 2010 году. Третий наследник Никита появился на свет в 2017 году.

Вячеслав и Надежда фанатеют от мотоциклов. Они часто вместе отправляются в путешествия по стране.

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