Мягкий животик выпирает: Нюша вышла на пляж в мокрой тунике, блеснув «аппетитными» формами

Нюша с юных лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных певиц в России. Ей довелось выпустить несколько хитов, а несколько лет назад она даже спела в дуэте с Егором Кридом.
Однако теперь ее жизнь наполнена семейным счастьем. Она много путешествует с мужем Игорем Сивовым и детьми.
Этим летом Нюша приезжала в Москву и даже вернулась на сцену после декрета, но потом она устроила себе поездку на Мальдивы. Там певица проводит время с мужем, дочкой Серафимой-Симбой и сыном Саффроном. После родов артистка не сразу вернулась в форму, но теперь она часто облачается в мини-платья и позирует в откровенных купальниках.
Она решила на этот раз выложить смелый ролик. Нюша отправилась на пляж, когда пошел ливень. Ее желтая туника намокла и прилипла к телу. Она не скрыла яркое бикини и свои пышные формы. Артистка красовалась без макияжа, обнажив все свои прелести. Звезда грациозно дефилировала по побережью босиком.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Нюша. Многие признались, что не могут привыкнуть к таким откровенным видео. А некоторые заподозрили артистку в беременности.
«Такое ощущение, что беременна», «Вы снова в положении?», «Такая пышечка», «Раздобрела», «Нюша, что за контент у тебя? Страдаешь без внимания?», «Формы такие сочные», «Прям аппетитная», — стали писать подписчики.