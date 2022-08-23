Мягкий животик выпирает: Нюша вышла на пляж в мокрой тунике, блеснув «аппетитными» формами

Нюша с юных лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных певиц в России. Ей довелось выпустить несколько хитов, а несколько лет назад она даже спела в дуэте с Егором Кридом.

Однако теперь ее жизнь наполнена семейным счастьем. Она много путешествует с мужем Игорем Сивовым и детьми.