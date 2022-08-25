Мягкий животик и рельефные икры: Подольская в лифе-бандо блеснула точеными формами на пляже

Певица выложила честные кадры перед началом учебного года. Она решила показать, как отдохнула в Испании.
Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка признается, что слава обрушилась на нее после «Фабрики звезд». Она не скрывает, что теперь следит за внешностью и старается выглядеть женственно. Певица то и дело радует поклонников и своего мужа Владимира Преснякова эффектными кадрами. 

Своему мужу Наталья подарила двоих детей: Артемия и Ивана. Не так давно она отметила 40-летие. Артистка зачастую делится кадрами с красных дорожек и вечеринок, где предстает в броских образах. А вот этим летом ей удалось отдохнуть в Испании. Супруги провели там время с наследниками. При этом певица порой позволяла себе повеселиться с сестрой.

Теперь Наталья вернулась к работе. Она также готовится сына впервые отвести в первый класс. Однако в соцсети певица поделилась кадрами, сделанными на пляже. Она решила продемонстрировать свою фигуру в бикини. Артистка в лифе-бандо вальяжно позировала на стуле, вытянув загорелые ноги. Она продемонстрировала рельефные икры и мягкий животик.

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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

«До 1-го сентября осталась неделя. И я уже молчу про 3. 30-го августа у меня 1-е родительское собрание. Вставать Теме придется примерно в 6.45. Я нервничаю. Но вроде все необходимое купила. Или почти все», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она находится в отличной форме.

«Как вы классно выглядите», «Прекрасная мамочка», «Ножки эталонные», «Какая вы расслабленная на фото», «Милая такая», «Все будет хорошо», — прокомментировали пост подписчики.

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