Мягкий животик и рельефные икры: Подольская в лифе-бандо блеснула точеными формами на пляже

Теперь Наталья вернулась к работе. Она также готовится сына впервые отвести в первый класс. Однако в соцсети певица поделилась кадрами, сделанными на пляже. Она решила продемонстрировать свою фигуру в бикини. Артистка в лифе-бандо вальяжно позировала на стуле, вытянув загорелые ноги. Она продемонстрировала рельефные икры и мягкий животик.

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