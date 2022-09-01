«Мячи на месте»: постройневшая Седокова в «голом» купальнике сразила видом своих «гром-бедер»

Анна Седокова уже давно покинула группу «ВИА Гра», но поклонники считают, что она была одной из самых ярких участниц коллектива. Теперь певица строит сольную карьеру. При этом она часто делится личными переживаниями. В свои 39 лет артистка счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. При этом звезда не перестает публиковать пикантные фото в Сети.
Седокова знает, что многие любуются ее фигурой. Хотя она сама постоянно пытается вернуться в форму. После третьих родов певица лишь недавно смогла похудеть. Если недавно она показала фигуру в купальнике, не скрывая животик, то теперь Анна решила успокоить мужчин, которые переживали, что ее пятая точка стала выглядеть менее привлекательно.
На новом снимке Анна предстала в пудровом купальнике, который сливался с кожей. Она повернулась к камере, показав вид сзади. Певица обнажила свои упругие ягодицы и подтянутые бедра. Мама троих детей стояла на кухне у зеркала.
«Для тех кто переживал. Мячи на месте», – написала звезда.
Седокова придала фразе второй смысл, разместив в кресле два настоящих баскетбольных мяча.
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Анна Седокова. Фото: соцсети звезды
Артистке удалось сразить поклонников. Она особенно сильно взбудоражила мужчин. Под ее постом даже появился лайк от Джигана.
«Вот это красота», «Какие формы», «Анна, вы не перестаете удивлять», «И Кардашьян пошла рыдать», «Просто роскошная фигура», «Сколько труда в этой красоте», «Вы такая молодец», «Ну мячи очень напряжены», — стали писать подписчики.