«Мячи на месте»: постройневшая Седокова в «голом» купальнике сразила видом своих «гром-бедер»

На новом снимке Анна предстала в пудровом купальнике, который сливался с кожей. Она повернулась к камере, показав вид сзади. Певица обнажила свои упругие ягодицы и подтянутые бедра. Мама троих детей стояла на кухне у зеркала.

«Для тех кто переживал. Мячи на месте», – написала звезда.

Седокова придала фразе второй смысл, разместив в кресле два настоящих баскетбольных мяча.

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