«Мы в рот брать не будем»: Джигурда и Волочкова повторили опасный челлендж

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова снова снялись в провокационном видео. В свежем выпуске AgentShow Насти Ивлевой титаны отечественного шоу-бизнеса предстали полуобнаженными после бани и поучаствовали в опасном челлендже из Интернета.
Звездам предложили повторить трюк, когда початок вареной кукурузы насаживается на дрель, а затем этим угощением нужно полакомиться, пока оно вращается вокруг своей оси. Однако сначала Никите и Анастасии показали видео с неудачными исполнениями данного челленджа. В одном из них у девочки оторвало клок волос, а в другом молодой человек потерял передние зубы.
«Никита! Мы не будем в этом челлендже участвовать! Ни ты, ни я», — испугалась Волочкова.
«Мы в рот брать не будем…» — согласился Джигурда.
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61-летний шоумен предложил выход — просто лизнуть вращающуюся кукурузу. В итоге ни одна из звезд не пострадала.
«Мне в твоих руках понравился этот челлендж, — призналась Волочкова. — Вообще в твоих руках, так же как и в твоей душе, все прекрасно!»
Кстати, во время подготовки початка к дегустации балерина со смехом отметила, что у Никиты «больше и толще». Но что именно, уточнять не стала.