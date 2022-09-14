«Мы в рот брать не будем»: Джигурда и Волочкова повторили опасный челлендж

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова снова снялись в провокационном видео. В свежем выпуске AgentShow Насти Ивлевой титаны отечественного шоу-бизнеса предстали полуобнаженными после бани и поучаствовали в опасном челлендже из Интернета.

Звездам предложили повторить трюк, когда початок вареной кукурузы насаживается на дрель, а затем этим угощением нужно полакомиться, пока оно вращается вокруг своей оси. Однако сначала Никите и Анастасии показали видео с неудачными исполнениями данного челленджа. В одном из них у девочки оторвало клок волос, а в другом молодой человек потерял передние зубы.