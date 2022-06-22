«Мужчина дар речи потерял»: Ирина Пегова в костюме восточной красавицы обнажила роскошное декольте

На этот раз Ирина решила поделиться кадрами со съемок. Даже в свой день рождения она щегольнула в ярком образе, но теперь актрисе удалось сразить поклонников. Во время речной прогулки она предстала в наряде восточной красавицы.

Шифоновое платье со стразами подчеркивало ее пышные формы. Пегова обнажила роскошное декольте. Рядом с ней были члены съемочной группы, которые не могли отвести от нее глаз.