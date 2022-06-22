«Мужчина дар речи потерял»: Ирина Пегова в костюме восточной красавицы обнажила роскошное декольте

Актриса предстала в соблазнительном образе, сразив поклонников своей фигурой.
Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: Global Look Press

Ирина Пегова является известной актрисой. Ей довелось поработать с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым. Поклонники не перестают хвалить ее актерское мастерство.

Также она не рах участвовала в телевизионных шоу, где демонстрировала пластичность и грацию, хоть и не обладает точеной фигурой, как у моделей.

На этот раз Ирина решила поделиться кадрами со съемок. Даже в свой день рождения она щегольнула в ярком образе, но теперь актрисе удалось сразить поклонников. Во время речной прогулки она предстала в наряде восточной красавицы.

Шифоновое платье со стразами подчеркивало ее пышные формы. Пегова обнажила роскошное декольте. Рядом с ней были члены съемочной группы, которые не могли отвести от нее глаз. 

Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были восхищены тем, как она выглядит. Многие отметили, что Ирина преобразилась. А другим стало интересно, ради какого проекта она так нарядилась.

«Ооо какая у вас Фатима», «Декольте потрясающее», «Какая роскошная женщина», «Роль Хюрем султан сыграли бы?», «Просто без слов», «Ну просто Шахерезада, и этот образ вам Ира к лицу! Обалденная!», «Шамаханская царица», «Выглядишь очень соблазнительно», «Мужчина дар речи потерял», — прокомментировали пост подписчики.

Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

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