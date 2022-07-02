Муцениеце в мини-бикини эпично плюхнулась в бассейн «бомбочкой», засветив свои прелести

Агата Муцениеце знакома многим зрителям благодаря картинам «Закрытая школа» и «Честный развод». Также почти 10 лет она состояла в браке с Павлом Прилучным, который знаменит ролью в сериале «Мажор».

Примечательно, что артистка теперь состоит в разводе и сама воспитывает двоих наследников, но это не мешает ей строить карьеру.