Муцениеце в мини-бикини эпично плюхнулась в бассейн «бомбочкой», засветив свои прелести

Агата Муцениеце знакома многим зрителям благодаря картинам «Закрытая школа» и «Честный развод». Также почти 10 лет она состояла в браке с Павлом Прилучным, который знаменит ролью в сериале «Мажор».
Примечательно, что артистка теперь состоит в разводе и сама воспитывает двоих наследников, но это не мешает ей строить карьеру.
Примечательно, что недавно Павел перестал скрывать свои отношения с Зепюр Брутян. Они вместе отдыхали на море. Актер взял с собой на курорт и детей.
Но теперь Агата воссоединилась с дочкой и сыном. Она решила провести время с ним за городом. Весь день Муцениеце загорала и плескалась в бассейне. В соцсети она поделилась кадрами, на которых в мини-бикини эффектно прыгает в воду бомбочкой.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это красотка», «Самая крутая мамочка», «У вас бомбическая фигура», «Какая вы классная, прям лучшая в мире актриса», «Ох, вот это фигурка», «Как Паша вас отпустил! Вы просто нереальная», «Прыжок достоин лайка», — стали писать подписчики.
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