Монике Беллуччи — 58: Светлана Бондарчук назвала итальянку одной из самых красивых женщин мира

30 сентября свой день рождения отмечает обворожительная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи. В 2022 году ей исполнилось 58 лет.

Из российских звезд о зарубежной легенде вспомнила Светлана Бондарчук, назвав ее одной из самых красивых женщин мира.

«Невероятно женственная, сексуальная, обольстительная и, конечно, талантливая. Она начала карьеру с модельного бизнеса: снималась для глянца и известных брендов еще в конце 1980-х, чтобы оплатить свое обучение на факультете права в университете. А ее первая рекламная кампания Dolce & Gabbana случилась ровно 30 лет назад, в 1992-м. С тех пор Моника не прекращала сотрудничать с модным дуэтом и стала чуть ли не главным символом стиля D&G», — пишет Бондарчук в Telegram. «Параллельно ее начали приглашать в кино. В самом начале 1990-х она снялась в нескольких итальянских фильмах, но почти сразу ее позвали в Голливуд. Может быть, кто-то из вас помнит, какой был первый американский фильм, в котором снялась Моника? У неё там совсем небольшая роль, но режиссеры ее заметили».

Отвечаем на вопрос Светланы: первым голливудским фильмом Моники стал «Дракула» 1992 года с Гэри Олдменом, Вайноной Райдер, Энтони Хопкинсом и Киану Ривзом. Беллуччи, как и других моделей, пригласили сыграть роковых красоток — невест-вампирш Дракулы.

Позже обворожительная итальянка снялась в блокбастерах «Братство волка», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра», «Матрица: Перезагрузка», «Страсти Христовы», «007: Спектр» и других.

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