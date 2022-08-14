Молодежный стиль: Муцениеце в белом платье бэби-долл с рукавами-фонариками и кедах похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Поклонники любят ее за роль в сериале «Закрытая школа». Примечательно, что она также отметилась в картинах «Тобол», «Честный развод».
В свои 33 года актриса также воспитывает двоих детей: Тимофея и Мию. А вот с мужем Павлом Прилучным звезда развелась в 2020 году.
Недавно Агата устроила себе отпуск. Она отправилась на свою родину в Латвию. Актриса несколько недель провела в деревне с детьми.
Лишь на днях она вернулась в Москву. Артистка успела повеселиться с подругами. Примечательно, что в это время Прилучный проводит время на Мальдивах с новой возлюбленной Зепюр Брутян.
Однако Муцениеце после развода похудела. Поклонники стали замечать, что она одевается более женственно и чаще выходит в свет. Накануне актриса похвасталась лифтолуком. Она облачилась в белое платье бэби-долл. Наряд с рукавами-фонариками подчеркнул ее точеную фигуру и длинные ноги. Образ звезда дополнила кедами, поддержав молодежный стиль.
Также Агата была без макияжа. Поклонники восхитились ее природной красотой. Многие осыпали ее комплиментами.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды