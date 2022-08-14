Молодежный стиль: Муцениеце в белом платье бэби-долл с рукавами-фонариками и кедах похвасталась лифтолуком

Звезда сериала «Закрытая школа» покрасовалась в непривычном образе. Она отказалась от макияжа.
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Поклонники любят ее за роль в сериале «Закрытая школа». Примечательно, что она также отметилась в картинах «Тобол», «Честный развод».

В свои 33 года актриса также воспитывает двоих детей: Тимофея и Мию. А вот с мужем Павлом Прилучным звезда развелась в 2020 году. 

Недавно Агата устроила себе отпуск. Она отправилась на свою родину в Латвию. Актриса несколько недель провела в деревне с детьми.

Лишь на днях она вернулась в Москву. Артистка успела повеселиться с подругами. Примечательно, что в это время Прилучный проводит время на Мальдивах с новой возлюбленной Зепюр Брутян.

Однако Муцениеце после развода похудела. Поклонники стали замечать, что она одевается  более женственно и чаще выходит в свет. Накануне актриса похвасталась лифтолуком. Она облачилась в белое платье бэби-долл. Наряд с рукавами-фонариками подчеркнул ее точеную фигуру и длинные ноги. Образ звезда дополнила кедами, поддержав молодежный стиль. 

Также Агата была без макияжа. Поклонники восхитились ее природной красотой. Многие осыпали ее комплиментами. 

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

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