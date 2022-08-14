Молодежный стиль: Муцениеце в белом платье бэби-долл с рукавами-фонариками и кедах похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Поклонники любят ее за роль в сериале «Закрытая школа». Примечательно, что она также отметилась в картинах «Тобол», «Честный развод».

В свои 33 года актриса также воспитывает двоих детей: Тимофея и Мию. А вот с мужем Павлом Прилучным звезда развелась в 2020 году.