Молодая, милая, стройная: Галкин впервые засветил Пугачеву в домашней обстановке в Израиле

Что бы ни говорили про Аллу Пугачеву в период ее проживания в израильской Кесарии, но отдых и морской климат ей явно пошел на пользу. Тем более что сама звезда сразу обозначилась перед публикой: она улетела на землю еврейскую, чтобы подлечиться.

К слову, Алла Борисовна уже не первый раз отдыхает в Кесарии и частенько сюда возвращается именно из-за любимых докторов.

Максим Галкин выложил в своем телеграме свежие кадры с Аллой Пугачевой, впервые показав жену в домашней обстановке. Внутри особняка Примадонна, оказывается, ходит в милом белом комплекте с шортиками, рубахой и кедами.

Народная артистка выглядела очень милой без макияжа, похудевшей, посвежевшей и будто бы сбросившей не один десяток лет.