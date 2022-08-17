Мокренькая Нюша под дождем обнажила роскошные формы в прилипшей к телу тунике

Нюша является известной певицей. Она появлялась на телевизионных шоу и выпускала хиты. Артистка регулярно ездила на гастроли. Но теперь она предпочитает большую часть времени посвящать семье.
Нюша недавно отметила пятую годовщину со дня свадьбы с Игорем Сивовым. У пары растут двое малышей: Серафима-Симба и Саффрон.
Этим летом Нюша много путешествует. Она не скрывает, что хочет снова блистать на сцене, но августа артистка предпочла провести на островах.
Она отдыхает на Мальдивах со своей семьей. Певица на днях там отметила свой день рождения. Она каталась на гидроцикле, позировала в купальнике и поужинала при свечах под открытым небом.
Теперь Нюша поделилась кадрами, на которых танцует под дождем на пляже. Она была в тунике, которая быстро намокла до нитки и прилипла к ее телу. Артистка не стала прятать свои прелести.
Она продемонстрировала формы в мини-бикини. Певица повернулась тылом к камере, демонстрируя подтянутые бедра.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что в 32 года она выглядит роскошно. Пользователи Сети осыпали ее комплиментами.
«Ну что за нимфа», «Роскошная фигурка», «Какие кадры! Просто счастье», «Ну просто мамасита», «Какая вы красотка», «Мокрые вещи тут особенно красиво подчеркнули ваши формы», «Вкусная такая», — стали писать подписчики.