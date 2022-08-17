Мокренькая Нюша под дождем обнажила роскошные формы в прилипшей к телу тунике

Нюша является известной певицей. Она появлялась на телевизионных шоу и выпускала хиты. Артистка регулярно ездила на гастроли. Но теперь она предпочитает большую часть времени посвящать семье.

Нюша недавно отметила пятую годовщину со дня свадьбы с Игорем Сивовым. У пары растут двое малышей: Серафима-Симба и Саффрон.