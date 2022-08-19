«Могу жить где угодно»: Игорь Жижикин вспомнил, как бомжевал в Америке

Сегодня Игорь Жижикин является актером, востребованным по обе стороны океана. Но был в его жизни такой период, когда приходилось откровенно бомжевать. В новом интервью 56-летний артист цирка и кино вспомним то необычное время в Америке.

«Когда мы поехали на очередные гастроли, нас бросил продюсер — просто сбежал. И мы зависли без всего, совсем без денег, и ждали, что «Союзгосцирк» найдет средства нас вытащить. Жили нигде, ели ничто. И тогда я подумал: раз у меня есть виза аж на год, что я, совсем идиот, что ли, и не найду себе здесь работу? Это не было ни перебежкой, ни эмиграцией, а просто обстоятельствами», — цитирует Жижикина журнал «Москвич».

«Несколько первых месяцев даже бомжевал, спал в парке. Климат такой, что ночью на лавочке — без вопросов. Искал работу, по казино ходил. А потом все устроилось. И как я объехал весь Союз с Московским цирком, так и попутешествовал по всему миру сначала с шоу, а потом когда снимался. Я могу жить где угодно — лишь бы была любимая работа».