«Могла бы одеться приличнее»: пополневшая Нюша в прозрачном платье вызвала оторопь у публики

На этот раз Нюша предстала на концерте Крида, который собрал тысячи зрителей в зале. Бывшие влюбленные спели дуэтом. При этом певица выбрала смелый образ для такого случая. Она предстала в прозрачном нюдовом платье с эффектом мерцания. Артистка блеснула своими формами в утягивающем белье. При этом она не скрыла живот и мощные бедра.

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