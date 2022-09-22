«Могла бы одеться приличнее»: пополневшая Нюша в прозрачном платье вызвала оторопь у публики

Нюша уже давно выступает на сцене. Она смогла выпустить множество хитов и прославиться на всю страну. Артистка лишь в последние пять лет стала реже появляться на публике и давать концерты. Она сосредоточила внимание на семье. Певица состоит в браке с Игорем Сивовым. У них растет дочка Серафима-Симба. А в прошлом году она родила сына Саффрона.
Не так давно Нюша приехала в Москву. Она постепенно возвращается к привычному графику и даже возобновила выступления. Певица в интервью призналась, что пережила измену в прошлом году. При этом она дала понять, что простила мужа. После этого артистка встретилась с Егором Кридом. С экс-бойфрендом она находится в дружеских отношениях.
На этот раз Нюша предстала на концерте Крида, который собрал тысячи зрителей в зале. Бывшие влюбленные спели дуэтом. При этом певица выбрала смелый образ для такого случая. Она предстала в прозрачном нюдовом платье с эффектом мерцания. Артистка блеснула своими формами в утягивающем белье. При этом она не скрыла живот и мощные бедра.
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Поклонники привыкли к тому, что Нюша всегда выглядит идеально. Многие подвергли ее критике за неудачный наряд. «Что за внешний вид?», «Она поправилось... Могла бы чуть более прилично одеться», «Словно снова беременна», «Неудачное платье», «С такими формами нужно наряды непрозрачные носить», «Могла бы одеться приличнее», — прокомментировали кадры пользователи Сети.