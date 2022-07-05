Модный промах: Барановская отметилась в сапожках с изогнутым каблуком-крючком и платье «бабушки»

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с детьми. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным Юлия растит двоих сыновей и дочку.
При этом она ведет несколько передач на телевидении и часто посещает премии. В свои 37 лет звезда не перестает восхищать поклонников своей красотой и стройностью.
Обычно Барановская продумывает свои образы до мелочей. На красных дорожках она зачастую щеголяет в вечерних платьях и ярких костюмах. Но порой и подруга историка моды Александра Васильева совершает промахи.
Накануне Юлия предстала на публике в платье на пуговицах с броским принтом. Наряд миди дополнили белые сапоги с изогнутым каблуком-крюком. Она также завила локоны в мелкие кудри. Звезда сфотографировала с поклонником на улице.
Юлия Барановская. Фото: соцсети звезды
К слову, еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Поклонники подвергли образ Барановской критике. Одни назвали платье телеведущей устаревшим, а другие посчитали подобную обувь ужасающей.
«Платье, как из бабушкиного сундука», «Юленька, ты очень красивая! Но что это за сапоги Бабы Яги?», «Я даже не сразу вас узнала! Бабушкин наряд», «Тот случай, когда слишком модно получилось», «Хорошенькая, но платье вас старит», — стали писать пользователи Сети.