Модный промах: Барановская отметилась в сапожках с изогнутым каблуком-крючком и платье «бабушки»

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с детьми. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным Юлия растит двоих сыновей и дочку.

При этом она ведет несколько передач на телевидении и часто посещает премии. В свои 37 лет звезда не перестает восхищать поклонников своей красотой и стройностью.