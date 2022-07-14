Мгновенно стройнит: Бородина в белом купальнике, который скрывает живот, блеснула точеной фигурой на пляже

На этот раз Бородина решила показать фигуру в купальнике. За последний год она смогла похудеть. Телеведущая облачилась в белый модный купальник.

Она предпочла бикини с высокой посадкой, который скрывает живот и визуально стройнит. Ксения также покрасовалась без макияжа. На отдыхе она старается выглядеть естественно.

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