Мгновенно стройнит: Бородина в белом купальнике, который скрывает живот, блеснула точеной фигурой на пляже

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении, но прославил ее проект «Дом-2». Примечательно, что Ксения стала зарабатывать большие деньги и переехала в Москву. Она не скрывает, что привыкла жить на широкую ногу. А после развода с Курбаном Омаровым звезда стала чаще отрываться с подругами.
Недавно Бородина на месяц улетела в Турцию. Она сняла виллу, где разместилась с дочками и няней. Днем телеведущая отправляется на пляж, хвастаясь то платьем-халатом, то костюмом с шортами-бермудами. А вечерами она веселится в клубах.
На этот раз Бородина решила показать фигуру в купальнике. За последний год она смогла похудеть. Телеведущая облачилась в белый модный купальник.
Она предпочла бикини с высокой посадкой, который скрывает живот и визуально стройнит. Ксения также покрасовалась без макияжа. На отдыхе она старается выглядеть естественно.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы красивая», «Смотритесь просто роскошно», «Какая вы хорошенькая без макияжа», «Купальник у вас крутой», «Опять вы эти парашюты надели», «Фигурка красивая, слов нет», «Ну бикини у вас прям интересное. Живот прячете?» — прокомментировали пост подписчики.