«Меня кинули на амбразуру»: Ида Галич вспомнила, как испытала на себе буллинг в московской школе

В новом интервью популярная блогер и телеведущая Ида Галич поделилась, что проблема школьного буллинга не обошла ее стороной, когда она в 13 лет переехала в Москву и перевелась в столичную школу.

Ида родилась в Германии и росла во многих городах России, потому что ее отец - военный. Семья постоянно переезжала за мужчиной по местам его службы.