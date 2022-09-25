«Меня кинули на амбразуру»: Ида Галич вспомнила, как испытала на себе буллинг в московской школе

В новом интервью популярная блогер и телеведущая Ида Галич поделилась, что проблема школьного буллинга не обошла ее стороной, когда она в 13 лет переехала в Москву и перевелась в столичную школу.
Ида родилась в Германии и росла во многих городах России, потому что ее отец - военный. Семья постоянно переезжала за мужчиной по местам его службы.
«Проще всего было во Владикавказе — там понятный менталитет. Когда я переехала в Москву в 13 лет, это совпало с суровыми подростковыми реалиями», — вспоминает Галич в беседе с журналом «Москвич».
«В школе меня встретили не очень круто. Наверное, в силу возраста: в 13 лет люди немножко злее, чем до или после. Нас было трое в классе, приехавших из Владикавказа — нас так радужно встретили, что все, кроме меня, перешли в другие школы, а меня кинули на амбразуру — разбираться со всем остальным злым классом».
«Мама сказала мне: «Я не могу каждый раз, когда у тебя будут возникать проблемы, переводить тебя в другую школу, другой университет или другую семью».
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Как «переведенка» решала свои проблемы, она не стала рассказывать, но затем упомянула, что любила вместе с одноклассниками сбегать с уроков, чтобы покататься в парке Горького на коньках. Выходит, Ида все-таки смогла подружиться со столичными сверстниками.