«Меня это так терзало»: Роман Попов отказался от ужина с Катей Варнавой ради друга

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов попал из КВН на голубые экраны через телепроект «Comedy Баттл». Он победил во втором сезоне шоу и в качестве одного из призов получил возможность ужина с Екатериной Варнавой.

Для парня, который только-только добрался до высшей лиги российского юмора, ужин с горячей участницей Comedy Woman мог стать звездным часом. Но спустя годы Роман признался, что никакого свидания не было. Победитель отказался от этой возможности ради друга Оганеса Григоряна, с которым участвовал в проекте. Этот приятель, кстати, и подбил будущего актера записаться на кастинг юмористического шоу.

«Катя сказала: «Приглашаю на ужин, пойдем на улицу, там еще кто-то что-то подарил». А так получилось, что я победил, а Оганес — нет. И меня это так терзало, что в финале я попросил обменять все дополнительные подарки на Оганеса в команде победителей. Потому что в противном случае, грубо говоря, я выступал бы только с половиной мозга. А вторая половина куда? Уедет в Сочи? Нет, ни черта подобного, он мне нужен. Поэтому ужин и не состоялся. Зато мы с Оганесом вместе творили юмор», — рассказал Попов в интервью Teleprogramma.pro.

Добавим, что оба друга играли в одной команде КВН, а потом использовали свой юмористический опыт, чтобы выступать в сочинских клубах. Потом Оганес уговорил Романа поучаствовать в кастинге на проект канала ТНТ, хотя тот считал, что уже слишком взрослый для подобного. Но дерзкая попытка дала свои плоды, и сегодня у Попова собственный сериал — «Детективное агентство Мухича».

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