Меган Маркл виновата: друзья удивились переменам в характере принца Гарри, когда он стал встречаться с актрисой

Журналист Том Бауэр написал книгу о герцогах Сассекских под названием «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами» (Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors). В этом издании собрано множество интересных историй о Меган Маркл и ее браке с наследником престола.

Одна из них произошла в марте 2017 года, когда супруги были еще просто парой, лишь недавно раскрывшей свои отношения публике. Они гостили на Ямайке, где один из друзей Гарри праздновал свою свадьбу, и это было первое крупное мероприятие, на котором пресса могла снять принца и его новую возлюбленную вместе. Естественно, папарацци «объявили охоту» за звездной парой.