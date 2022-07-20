Меган Маркл виновата: друзья удивились переменам в характере принца Гарри, когда он стал встречаться с актрисой

Журналист Том Бауэр написал книгу о герцогах Сассекских под названием «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами» (Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors). В этом издании собрано множество интересных историй о Меган Маркл и ее браке с наследником престола.
Одна из них произошла в марте 2017 года, когда супруги были еще просто парой, лишь недавно раскрывшей свои отношения публике. Они гостили на Ямайке, где один из друзей Гарри праздновал свою свадьбу, и это было первое крупное мероприятие, на котором пресса могла снять принца и его новую возлюбленную вместе. Естественно, папарацци «объявили охоту» за звездной парой.
«Уединившись на самой изолированной вилле курорта, Гарри заметил фотографа в кустах. И он взорвался гневом, - публикует выдержку из книги издание The Times. - Друзья Гарри были озадачены его вспышкой агрессии, учитывая частоту предыдущих подобных инцидентов в его жизни».
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Автор пишет, что тогда окружение принца стало подозревать, что это присутствие Меган так влияет на него. Актриса, кстати, сразу не понравилась друзьям Гарри.
«Сплоченная группа очень ждала встречи с Меган. Но они быстро разочаровались, - пишет Бауэр. - Она не только придиралась к еде, но и вела себя как принцесса, отказываясь общаться с друзьями Гарри, как говорили некоторые».
Добавим, недавно принц вспомнил момент, когда он ощутил, что Меган – его человек. Для Гарри начало отношений с американкой было волшебным. Он очень ценил то, что их роман развивался без посторонних глаз, и влюбленным можно было получше узнать друг друга.