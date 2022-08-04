Меган Маркл в детстве увлекалась сказками про принцесс

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Тем временем единокровный брат актрисы Томас Маркл-младший пошутил в одном из интервью, что переедет из Америки в Великобританию, если его амбициозная сестра официально займется политикой.

Мужчину спросили, наблюдал ли он, пока рос с Меган, какие-либо политические амбиции у будущей герцогини.

«Никогда, никогда не было ощущения, что она увлекается чем-то политическим, это всегда были сказки и принцессы, вот на чем она сосредоточилась», - цитирует Томаса издание GB News.

После таких откровений создается впечатления, что Меган знает секрет, как правильно визуализировать свою мечту, чтобы она сбылась. Держись, Белый дом...