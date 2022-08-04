Меган Маркл в детстве увлекалась сказками про принцесс

Об этом рассказал ее брат Томас.
Меган Маркл

Меган Маркл в детстве любила сказки про принцесс. Выросла и вышла замуж за принца. Фото: Global Look Press

4 августа свой день рождения отмечает американская актриса, ставшая британской герцогиней, Меган Маркл. В 2022 году звезде светской хроники исполнился 41 год.

С появлением статуса жены принца Меган стало клонить из искусства в политику. Недавно она публично обсудила с американскими сенаторами оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и климатическую обстановку в США. Того и гляди, баллотируется в Конгресс или устроится работать в Белый дом. У звезда даже есть желание стать президентом.

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Тем временем единокровный брат актрисы Томас Маркл-младший пошутил в одном из интервью, что переедет из Америки в Великобританию, если его амбициозная сестра официально займется политикой.

Мужчину спросили, наблюдал ли он, пока рос с Меган, какие-либо политические амбиции у будущей герцогини.

«Никогда, никогда не было ощущения, что она увлекается чем-то политическим, это всегда были сказки и принцессы, вот на чем она сосредоточилась», - цитирует Томаса издание GB News.

После таких откровений создается впечатления, что Меган знает секрет, как правильно визуализировать свою мечту, чтобы она сбылась. Держись, Белый дом...

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