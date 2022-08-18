Меган Маркл обиделась на британскую королевскую семью за невозможность ее реформировать — мнение эксперта

Меган Маркл и принц Гарри пытаются создать «альтернативную, пробудившуюся королевскую семью». Такое мнение выразила самопровозглашенный эксперт по британским монархам Анджела Левин — известный биограф принца Гарри и герцогини Камиллы.

На такие мысли писательницу натолкнула предстоящая поездка супружеской пары в страну, которую они демонстративно покинули, отказавшись от королевских обязанностей.

«Гарри и Меган едут в Великобританию для «благотворительности, близкой их сердцу». Является ли это частью попытки создания альтернативной королевской семьи? Да еще в очень странное время, перед скандальными мемуарами Гарри», — написала Левин в Twitter .

«Я давно думала, что Гарри и Меган пытаются создать альтернативу королевской семье, величию, помпезности и обстоятельствам, которые их окружают, — пояснила она же для Daily Mail. — Это люди, которые полны решимости показать, что их путь — лучший.

И я думаю, что Меган, которая не любит проигрывать, а любит побеждать, испытывает огромную горечь и обиду на королевскую семью за то, что та не позволила ей себя модернизировать.

Я могу ошибаться, надеюсь на это, но создается впечатление, что они не хотят быть членами королевской семьи, но очень, очень крепко цепляются за свои титулы. Когда Меган куда-то идет, она всегда использует свой королевский титул. А зачем это делать, если вам на самом деле не нравится королевская семья и вы хотели бы их расстрелять?

Вот почему я думаю, что есть большой план, как показать, насколько ужасна королевская семья. И я думаю, что в книге принца Гарри и в том ужасном интервью с Опрой Уинфри он пытался разрушить королевскую семью и монархию».