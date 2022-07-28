Меган Маркл будет молчать: королевский эксперт не ждет, что герцоги Сассекские ответят на очерняющую их книгу

Недавно вышедшая книга «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами» Тома Бауэра приоткрыла множество нелицеприятных фактов о герцогах Сассекских. Если прочитать некоторые отрывки из нее, то создается впечатление, что автор намеренно критикует американскую актрису и ее мужа-принца.

Однако знаменитая чета вряд ли будет как-то отвечать на весь этот «вагон» очерняющих фактов и домыслов. Такое предположение сделал королевский эксперт и писатель Гарет Рассел.