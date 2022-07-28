Меган Маркл будет молчать: королевский эксперт не ждет, что герцоги Сассекские ответят на очерняющую их книгу

Недавно вышедшая книга «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами» Тома Бауэра приоткрыла множество нелицеприятных фактов о герцогах Сассекских. Если прочитать некоторые отрывки из нее, то создается впечатление, что автор намеренно критикует американскую актрису и ее мужа-принца.
Однако знаменитая чета вряд ли будет как-то отвечать на весь этот «вагон» очерняющих фактов и домыслов. Такое предположение сделал королевский эксперт и писатель Гарет Рассел.
«Если вы будете отвечать на каждую книгу или обвинение, на это уйдет весь ваш день. У вас не будет свободного времени, чтобы посвятить себя собственным психическому здоровью и благополучию», — цитирует эксперта издание Us Weekly.
«Когда вы станете так же знамениты, как герцог и герцогиня Сассекские, вокруг вас будет много спекуляций. В общественной жизни не всегда полезно отвечать и опровергать эти утверждения».
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При этом Гарет считает, что Гарри и Меган все равно войдут в историю как самые открытые члены британской королевской семьи, поднимающие запретные темы и критикующие ситуацию во дворце.