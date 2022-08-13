«Мать года»: Бородина в розовом бикини забралась на надувной арбуз, отобрав его у дочери

Телеведущая попала в кадр, когда собралась позировать в купальнике. При этом Теона осталась без своего плавательного матраса.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина давно знакома зрителям благодаря шоу «Дом-2». Она не скрывает, что любит проводить время на съемочной площадке. За годы работы телеведущая научилась гораздо быстро готовится к появлению в кадре.

А так как она много зарабатывает, то не перестает путешествовать. В этом году звезда уже в шестой раз уехала отдыхать. 

Недавно Ксения уже провела около месяца в Бодруме. Она была на вилле с дочками: Марусей и Теоной. Однако телеведущая также взяла с собой няню, поэтому вечерами часто отправлялась в бары или клубы. И вот накануне Бородина снова приехала в Турцию. На этот раз она поселилась на другом побережье. 

Так как телеведущая больше года назад развелась с Курбаном Омаровым, она стала чаще публиковать пикантные фото. Ксения носит короткие шорты. А теперь она решила попозировать в розовом бикини на надувном арбузе.

Однако плавучий матрас ей пришлось забрать у младшей дочке. На фото Теона плывет в воде, а ее мама позирует в купальнике. 

«Фото называется "Мать года"», – посмеялась Бородина.

Ксения Бородина с дочкой. Фото: соцсети звезды

Некоторые подписчики не оценили юмор телеведущей. Однако многие все же восхитились ее фигурой. «Ксюша не устала отдыхать?», «Ваши дочки видят одно море, балуете», «Зачем отнимать матрас у дочки, если вы их можете купить штук 10 на всех?», «Ну такие ножки просто нельзя прятать», «Смешно, но не очень», — стали писать подписчики.

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