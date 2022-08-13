«Мать года»: Бородина в розовом бикини забралась на надувной арбуз, отобрав его у дочери

Ксения Бородина давно знакома зрителям благодаря шоу «Дом-2». Она не скрывает, что любит проводить время на съемочной площадке. За годы работы телеведущая научилась гораздо быстро готовится к появлению в кадре.

А так как она много зарабатывает, то не перестает путешествовать. В этом году звезда уже в шестой раз уехала отдыхать.