«Мать года»: Бородина в розовом бикини забралась на надувной арбуз, отобрав его у дочери

Ксения Бородина давно знакома зрителям благодаря шоу «Дом-2». Она не скрывает, что любит проводить время на съемочной площадке. За годы работы телеведущая научилась гораздо быстро готовится к появлению в кадре.
А так как она много зарабатывает, то не перестает путешествовать. В этом году звезда уже в шестой раз уехала отдыхать.
Недавно Ксения уже провела около месяца в Бодруме. Она была на вилле с дочками: Марусей и Теоной. Однако телеведущая также взяла с собой няню, поэтому вечерами часто отправлялась в бары или клубы. И вот накануне Бородина снова приехала в Турцию. На этот раз она поселилась на другом побережье.
Так как телеведущая больше года назад развелась с Курбаном Омаровым, она стала чаще публиковать пикантные фото. Ксения носит короткие шорты. А теперь она решила попозировать в розовом бикини на надувном арбузе.
Однако плавучий матрас ей пришлось забрать у младшей дочке. На фото Теона плывет в воде, а ее мама позирует в купальнике.
«Фото называется "Мать года"», – посмеялась Бородина.
Ксения Бородина с дочкой. Фото: соцсети звезды
Некоторые подписчики не оценили юмор телеведущей. Однако многие все же восхитились ее фигурой. «Ксюша не устала отдыхать?», «Ваши дочки видят одно море, балуете», «Зачем отнимать матрас у дочки, если вы их можете купить штук 10 на всех?», «Ну такие ножки просто нельзя прятать», «Смешно, но не очень», — стали писать подписчики.