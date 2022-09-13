Мария Шарапова в алом пальто и кожаных лоферах отметилась на Неделе моды в Нью-Йорке

Мария Шарапова – экс-первая ракетка мира. Спортсменка вошла в историю как победительница турнира Большой шлема. Она лишь несколько лет назад объявила о завершении в карьере. Вскоре спортсменка сообщила, что помолвлена британским бизнесменом Александром Гликсом. А в этом году она впервые стала мамой.
Примечательно, что Мария живет в США, где и появился на свет ее сын. Мальчик получил красивое имя Теодор. Пока лицо малыша она скрывает. Теннисистка предпочитает нее сидеть дома. Зачастую ее видят на мероприятиях в Лос-Анджелесе. А на днях Шарапова приехала в Нью-Йорк и посетила пресс-конференцию, организованную в рамках программы Glam Slam, которая намеревается объединить моду и спорт.
На публике в рамках Недели моды Мария предстала в джинсах с высокой посадкой и белой футболке. Изюминкой образа стало алое пальто, которое гармонировало с макияжем. Она также надела кожаные лоферы. Спортсменка поразила поклонников тем, как быстро постройнела после родов. Она позволила себе на время отвлечься от материнских забот.
Мария Шарапова. Фото: соцсети звезды
«Вырвалась из дня сурка!», «Какая яркая дама», «Очень красивая молодая мама», «Быть мамой малыша — всегда непросто, даже если ты суперзвезда», «Очень хорошо выглядит, уже точно пришла в форму после родов», — обсуждают в Сети. Добавим, что после родов прошло всего два с половиной месяца.
Мария Шарапова. Фото: соцсети теннисистки