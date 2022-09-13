Мария Шарапова в алом пальто и кожаных лоферах отметилась на Неделе моды в Нью-Йорке

Примечательно, что Мария живет в США, где и появился на свет ее сын. Мальчик получил красивое имя Теодор. Пока лицо малыша она скрывает. Теннисистка предпочитает нее сидеть дома. Зачастую ее видят на мероприятиях в Лос-Анджелесе. А на днях Шарапова приехала в Нью-Йорк и посетила пресс-конференцию, организованную в рамках программы Glam Slam, которая намеревается объединить моду и спорт.