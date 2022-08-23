Мамины глаза: Равшана Куркова в полосатом платье и кедах предстала с подросшим сыном от миллионера

Равшана Куркова с юных лет снимается в кино. Она пошла по стопам родителей, которые работали в киноиндустрии. Зрители знают ее по картинам «Контакт», «Барвиха», «Жестокий мир мужчин», «Балканский рубеж».
Она не перестает восхищать поклонников своим моложавыми видом. С недавних пор звезда успешно совмещает карьеру и материнство.
Этим летом Куркова отдохнула в Европе. Она делилась кадрами из Италии и Турции. Каждый раз актриса щеголяла в романтичных платьях. А вот недавно она стала делиться новыми кадрами с сыном Гаспаром, которому в этом году должно исполнится два года.
Мальчик родился от бизнесмена Сергея Амаряна — наследника миллиардера из Карабаха. Однако, по слухам, влюбленные расстались.
22 августа Равшана отметила день рождения. Она поделилась трогательными кадрами с наследником. На прогулке актриса щегольнула в платье-халате в полоску. Наряд дополнили кеды. Маленький Гаспар был в алом костюме с футболкой и брюками. Мальчик улыбался, сидя на руках у мамы. Куркова призналась, что у нее бесконечная любовь к сыну.
Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети актрисы
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Равшана в 42 года. Многие поздравили звезду. Фанаты также умилились тому, каким улыбчивым растет ее сын и отметили его сходство с мамой.
«Какие вы классные», «Чудесный малыш, очень похож на маму», «Вас еще больше украсило материнство!», «Невероятной красоты Равшана и совершенно очаровательный малыш», «Глаза у него ваши», «Солнечные кадры», «Какая вы красотка! Не дашь и 30 лет», — стали писать подписчики.
Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети актрисы