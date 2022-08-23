Мамины глаза: Равшана Куркова в полосатом платье и кедах предстала с подросшим сыном от миллионера

Равшана Куркова с юных лет снимается в кино. Она пошла по стопам родителей, которые работали в киноиндустрии. Зрители знают ее по картинам «Контакт», «Барвиха», «Жестокий мир мужчин», «Балканский рубеж».

Она не перестает восхищать поклонников своим моложавыми видом. С недавних пор звезда успешно совмещает карьеру и материнство.