«Люди катились вниз головой, как куклы»: Боня едва не погибла в горах

Последние несколько недель Виктория Боня пыталась покорить гору Манаслу в Гималаях. Экс-звезда «Дома-2» уже добралась до второго лагеря и собралась отправиться на вершину, когда произошло ЧП.
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«Страшная трагедия вчера произошла прямо над третьим лагерем. Несколько человек погибли, многие получили ужасные травмы в связи со сходом лавины», — поделилась Боня в соцсети.
Виктория отметила, что ЧП произошло рано утром, а ее группа должна была отправиться к вершине ночью. Естественно, подъем отменили.
«Это было жуткое зрелище. Люди катились вниз головой, как большие куклы. Везде парила атмосфера ужаса и напряжения. Сегодня утром вертолеты смогли эвакуировать людей, которые получили травмы», — ужаснулась звезда.
Сама Виктория, к счастью, не пострадала. Сейчас ее вместе с другими членами группы отправили в базовый лагерь.
Пока теледива не уверена, что будет продолжать попытки восхождения на вершину.
«Сначала хочу отдохнуть, поспать, а потом приму решение», — резюмировала Боня.