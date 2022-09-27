«Люди катились вниз головой, как куклы»: Боня едва не погибла в горах

Последние несколько недель Виктория Боня пыталась покорить гору Манаслу в Гималаях. Экс-звезда «Дома-2» уже добралась до второго лагеря и собралась отправиться на вершину, когда произошло ЧП.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Страшная трагедия вчера произошла прямо над третьим лагерем. Несколько человек погибли, многие получили ужасные травмы в связи со сходом лавины», — поделилась Боня в соцсети.

Виктория отметила, что ЧП произошло рано утром, а ее группа должна была отправиться к вершине ночью. Естественно, подъем отменили.