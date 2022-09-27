«Ложбинка словно в масле»: Клава Кока в джинсах не по размеру и кожаном топе блеснула своими «сочными» формами

Клава Кока является известной певицей. Она уже больше пяти лет строит карьеру и успела покорить публику не только хитами, но и яркими образам. Артистка старается держать себя в форме. Она без стеснения носит короткие платья и шорты. А на отдыхе звезда хвастается своей фигурой в мини-бикини, позируя на пляже.
Недавно Клава устроила гастроли в Турции. Она демонстрировала дерзкие наряды, примеряя то платье с пышной юбкой, то плюшевую юбку. А накануне певица прилетала в Москву. Она приняла участие в съемках шоу. Артистка покрасовалась в джинсах и кожаном топе-бюстье карамельного цвета. Она блеснула пышным бюстом и талией. Джинсы не по размеру едва не слетели с ее бедер.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие признались, что Кока их поражает своей сияющей кожей и женственными формами.
«Как приятно видеть, когда девушка сочная», «Какой крутой образ», «Выглядишь особенно хорошо», «Невероятно красивая», «Такая талия», «Ложбинка словно в масле», «Ну тут взгляд не оторвать», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды