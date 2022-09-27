«Ложбинка словно в масле»: Клава Кока в джинсах не по размеру и кожаном топе блеснула своими «сочными» формами

Недавно Клава устроила гастроли в Турции. Она демонстрировала дерзкие наряды, примеряя то платье с пышной юбкой, то плюшевую юбку. А накануне певица прилетала в Москву. Она приняла участие в съемках шоу. Артистка покрасовалась в джинсах и кожаном топе-бюстье карамельного цвета. Она блеснула пышным бюстом и талией. Джинсы не по размеру едва не слетели с ее бедер.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».