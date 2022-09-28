Лопырева впервые прокомментировала слухи о любовных отношениях с мужем Нюши

Виктория Лопырева уже давно стала медийной личностью. После победы в конкурсе красоты «Мисс Россия» она стала частой гостьей на красных дорожках и светских раутах. А вот достойного мужа блондинка не могла найти много лет.
Даже свадьба с Николаем Басковым не состоялась. А потом она неожиданно родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Тогда разгорелся скандал, так как предприниматель только развелся с женой и все указывало, что Виктория увела его из семьи.
Теперь Лопырева живет в Дубае, но регулярно приезжает в Россию. С Булатовым она узаконила отношения, но они не часто видятся, так как бизнесмен погружен в работу. А недавно появились слухи, что Виктория закрутил роман на стороне. Якобы именно с ней Игорь Сивов изменил певице Нюше.
Исполнительница хита «Чудо» в интервью призналась, что в прошлом году в ее браке случилась измена. К слову, на тот момент артистка была беременна.
Появились слухи, что Лопырева была той самой, с кем завел интрижку Сивов. К слову. Нюша и Вика давно дружат и не раз устраивали двойные свидания. Сама певица подробностей случившего не раскрыла и дала понять, что простила мужа. А вот Виктория на этот раз впервые прокомментировала слухи. Когда поклонница спросила правда ли это или выдумки прессы, она ответила уклончиво:
«Конечно, как вы могли усомниться?» – написала модель.
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Марк Лео и Симба. Фото: соцсети
Но Лопырева также выложила фото сына, который гулял под руку с дочкой Нюши. По всей видимости, она так дала понять, что измена с ее стороны – только слухи.
Напомним, что сама Нюша ранее также рассказывала, что познакомилась с Сивовым, когда он был женат. Певица настояла, чтобы он развелся, если хочет быть с ней. Пара вместе уже пять лет и растит двоих детей: дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.