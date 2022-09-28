Лопырева впервые прокомментировала слухи о любовных отношениях с мужем Нюши

Виктория Лопырева уже давно стала медийной личностью. После победы в конкурсе красоты «Мисс Россия» она стала частой гостьей на красных дорожках и светских раутах. А вот достойного мужа блондинка не могла найти много лет.

Даже свадьба с Николаем Басковым не состоялась. А потом она неожиданно родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Тогда разгорелся скандал, так как предприниматель только развелся с женой и все указывало, что Виктория увела его из семьи.