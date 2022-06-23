Лопырева в алом бикини вальяжно извалялась в песке, показав свои формы во всей красе

Виктория Лопырева является известной персоной не только на родине. После победы в конкурсе «Мисс Россия» ее зовут на светские мероприятия и красные дорожки в Европу и страны Азии.

Она одно время работала на телевидении, но теперь предпочитает участвовать в фотосессиях и организовывать мероприятия в Дубае.