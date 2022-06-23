Лопырева в алом бикини вальяжно извалялась в песке, показав свои формы во всей красе

Виктория Лопырева является известной персоной не только на родине. После победы в конкурсе «Мисс Россия» ее зовут на светские мероприятия и красные дорожки в Европу и страны Азии.
Она одно время работала на телевидении, но теперь предпочитает участвовать в фотосессиях и организовывать мероприятия в Дубае.
Обычно Виктория щеголяет в вечерних платьях и иногда в топах с джинсами. Недавно она прилетела отдыхать на Сейшелы, где загорает и купается. Блондинка то и дело устраивает променад в шортах и струящихся юбках.
На этот раз модель устроила пикантную фотосессию на побережье. Она облачилась в алое бикини на завязках и вальяжно извалялась в песке. При этом Лопырева блеснула своим декольте и плоским животом.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит в 38 лет. Многие признались, что она практически свела их с ума своей красотой. «Шикарна», «Викааааа!! Огонь! Детка, детка, ты горишь! Вот огнетушитель: пыш-пыш», «Сочненько», «Как ты круто выглядишь», «Твои фото в купальнике поражают воображение», «Ты бесподобна», «Ну что за ангел», — стали писать подписчики.