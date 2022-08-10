Лолита в трендовых брюках палаццо и тренче в цветочек заглянула в бутик к стилисту Пугачевой

Лолита Милявская не перестает удивлять поклонников. Она уже давно строит карьеру на сцене. Певица не перестает выпускать новые песни, а также работать над собой.
После развода с пятым мужем она похудела и сменила имидж. И теперь в 58 лет звезда носит короткие платья и облегающие комбинезоны, подчеркивая свои достоинства.
Лолита с радостью общается с молодым поколением. Она старается покупать обновки, чтобы не отставать от модных тенденций. Певица дружит со многими стилистами и модельерами. Она много лет дружит с Игорем Гуляевым, который одевает также Аллу Пугачеву и других селебрити. 9 августа звезда заглянула к нему в бутик.
На этот раз Милявская забрала за стеклянную витрину. Гуляев сделал вид, что очень удивился. Они засмеялись, шутя над происходящим. Певица облачилась в брюки палаццо с лампасами, которые также дополнил тренч в цветочек.
Наряд с брюками в пол визуально стройнит, поэтому Лолита смогла скрыть изъяны фигуры. Она красовалась на улице, изумляя прохожих.
«Ну как без Игоря! Как же настроение всегда поднимается в его Мастерской. Особенность Игоря Гуляева в том, что он никогда не показывает свое плохое настроение, он любит и отдает себя нам! Пришла на примерку концертных брюк, ушла в плаще», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лолита. Многие пришли в восторг от ее эффектного наряда. Другие подметили, что она похорошела.
Лолита Милявская. Фото: соцсети звезды