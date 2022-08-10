Лолита в трендовых брюках палаццо и тренче в цветочек заглянула в бутик к стилисту Пугачевой

Лолита Милявская не перестает удивлять поклонников. Она уже давно строит карьеру на сцене. Певица не перестает выпускать новые песни, а также работать над собой.

После развода с пятым мужем она похудела и сменила имидж. И теперь в 58 лет звезда носит короткие платья и облегающие комбинезоны, подчеркивая свои достоинства.