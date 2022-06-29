Локоны до талии: Долина засняла подросшую внучку в платье в ромашку на вечеринке у Киркорова

Лариса Долина является одной из самых известных певиц в стране. Она частая гостья на фестивалях и премиях.

Артистка преподает в вузе и недавно сообщила о создании своей музыкальной академии. Примечательно, что даже в 66 лет она продолжает следить за фигурой и регулярно предстает в ярких образах.