Локоны до талии: Долина засняла подросшую внучку в платье в ромашку на вечеринке у Киркорова

Лариса Долина является одной из самых известных певиц в стране. Она частая гостья на фестивалях и премиях.
Артистка преподает в вузе и недавно сообщила о создании своей музыкальной академии. Примечательно, что даже в 66 лет она продолжает следить за фигурой и регулярно предстает в ярких образах.
На этот раз Долина отправилась на праздник к Филиппу Киркорову, который решил с размахом отметить день рождения сына Мартина. На мероприятии появились такие персоны, как: Яна Рудковская с сыном Сашей, Марина Юдашкина, Валерия и Иосиф Пригожин. Малыши смогли повеселиться и поиграть в футбол.
Лариса Александровна привела свою 10-летнюю внучку Александру. Девочка была в черном платье в ромашку. Она стала ростом с бабушку и отрастила волосы до талии.
«День рождения Мартина Киркорова — 10 лет! Футболист, красавчик! Чудесная компания и продолжение вечера, но уже без нас! А мы поехали дальше. Работать», — написала звезда.
Вместе с внучкой Долина оказалась на съемках. Они принарядились, чтобы спеть дуэтом. Артистка сама занимается вокалом с Александрой.
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