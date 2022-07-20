Лиза стала выглядеть взрослее Гарри: дети Пугачевой заметно подросли за лето

Восьмилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, как и свойственно в этом возрасте, заметно вытянулись за это лето.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А еще они изменились в характере. Лиза стала более степенной и спокойной, а Гарри, напротив, неожиданно превратился в разговорчивого весельчака, хотя ранее практически всегда был на втором плане у своей сестры.