Лиза стала выглядеть взрослее Гарри: дети Пугачевой заметно подросли за лето

Восьмилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, как и свойственно в этом возрасте, заметно вытянулись за это лето.
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А еще они изменились в характере. Лиза стала более степенной и спокойной, а Гарри, напротив, неожиданно превратился в разговорчивого весельчака, хотя ранее практически всегда был на втором плане у своей сестры.
Теперь Лиза Галкина выглядит старше своего брата, хотя родились они с разницей в несколько минут, как и положено близнецам.
Отметим, что ранее Алла Пугачева рассказывала, что ее сын Гарри больше похож на нее. У него, дескать, тоже комплексы. Однако мальчик в последнее время стал от них избавляться. Примадонна утверждает, что тоже в детстве и молодости была довольно зажатой, не очень верила в себя как женщину.