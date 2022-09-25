Лидии Федосеевой-Шукшиной - 84: режиссер вспомнил, как актриса интеллигентно разозлилась на него

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Копылов вспомнил, как для одной из сцен заставил уже возрастную актрису пройтись по аллее десять или даже больше раз – чтобы получилось множество дублей одной прогулки. Тогда уставшая Федосеева-Шукшина подошла к постановщику и выказала ему свое недовольство.

«Когда я сказал: «Снято!», она подошла и сказала: «Ко-пы-лов. Я запомню эту фамилию. Меня боятся попросить сделать два дубля, а тут я сделала больше десяти. Я запомню», - вспоминает Игорь.

В поздравительном слове режиссер пожелал Лидии Николаевне долгих лет жизни, терпения и сил.