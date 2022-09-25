Лидии Федосеевой-Шукшиной - 84: режиссер вспомнил, как актриса интеллигентно разозлилась на него

25 сентября отмечает свой день рождения знаменитая актриса Лидия Федосеева-Шукшина. В 2022 году народной артистке РСФСР исполнилось 84 года.
В этот день именинницу поздравил режиссер и сценарист Игорь Копылов, который снял ее в сериале «Начать сначала. Марта» 2008 года.
«Большой мастер старой школы. С высокой культурой и человеческого общения, и профессионального. Одно удовольствие работать вместе. Только счастливые воспоминания о том, что когда-то довелось поработать», - поделился впечатлениями режиссер с ФАН.
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Копылов вспомнил, как для одной из сцен заставил уже возрастную актрису пройтись по аллее десять или даже больше раз – чтобы получилось множество дублей одной прогулки. Тогда уставшая Федосеева-Шукшина подошла к постановщику и выказала ему свое недовольство.
«Когда я сказал: «Снято!», она подошла и сказала: «Ко-пы-лов. Я запомню эту фамилию. Меня боятся попросить сделать два дубля, а тут я сделала больше десяти. Я запомню», - вспоминает Игорь.
В поздравительном слове режиссер пожелал Лидии Николаевне долгих лет жизни, терпения и сил.