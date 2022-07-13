Леди в черном: постройневшая Дубцова в костюме с брюками клеш появилась на красной дорожке

Певица посетила премию Fashion TV. За наградой она пришла в стильном монохромном наряде.
Ирина Дубцова

Ирина Дубцова. Фото: Global Look Press

Ирина Дубцова является одной из выпускниц «Фабрики звезд». Она стала не только популярной певицей, но и успешным композитором.

Артистка признается, что коллеги стоят в очереди, чтобы она для них написала хит А так как брюнетка хорошо зарабатывает, то каждый год она отдыхает на Мальдивах с сыном Артемом.

Еще недавно Ирина делилась кадрами с курорта. Теперь она снова находится в Москве. У нее едва не случился конфликт с Анной Айсти. Артистка намеревалась уличить ее в плагиате, но скандал утих. А вот 12 июля она появилась на премии Fashion TV. 

На Красной дорожке Дубцова предстала в черном костюме с брюками клеш и шляпке с прямыми полями. Монохромный лук визуально сделал ее еще стройнее. Она получила заветную награду.

«Fashion поэт-композитор года», – похвасталась звезда.

Поклонник не только поздравили Ирину. Многие поразились тому, как она постронейла. Артистка получила множество комплиментов.

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«Какая вы шикарная», «Ох, какой образ. Нет слов. Шикарна», «Какая стройняшка», «Вы голливудская дива», «Как похорошели», «Фигурка, наряд, очки — шик», — стали писать пользователи Сети.

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