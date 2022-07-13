Леди в черном: постройневшая Дубцова в костюме с брюками клеш появилась на красной дорожке

Ирина Дубцова является одной из выпускниц «Фабрики звезд». Она стала не только популярной певицей, но и успешным композитором.

Артистка признается, что коллеги стоят в очереди, чтобы она для них написала хит А так как брюнетка хорошо зарабатывает, то каждый год она отдыхает на Мальдивах с сыном Артемом.