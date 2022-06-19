Кудрявцева в джоггерах и жакете на запах скрыла изъяны фигуры

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она раньше вела музыкальные чарты, а теперь блондинка является ведущей таких передач, как «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион», где недавно побывал певец Юлиан.

А вот Лера первые дни лета посвятила отдыху и провела неделю в Сочи с дочкой Марией. Она делилась трогательными кадрами с наследницей, которая каждый день наряжалась и выдавала перлы.