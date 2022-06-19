Кудрявцева в джоггерах и жакете на запах скрыла изъяны фигуры

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она раньше вела музыкальные чарты, а теперь блондинка является ведущей таких передач, как «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион», где недавно побывал певец Юлиан.
А вот Лера первые дни лета посвятила отдыху и провела неделю в Сочи с дочкой Марией. Она делилась трогательными кадрами с наследницей, которая каждый день наряжалась и выдавала перлы.
Но на днях Лера вернулась на работу. Обычно стилисты подбираю для нее стильные образы. На этот раз телеведущая решила показать, как выглядит до съемок.
Она сидела в кресле в брюках с камуфляжным принтом и мягких тапочках. Ее волосы были присобраны в гульку, а на лице неброский макияж с акцентом на глаза.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Потом Кудрявцева облачилась в алый костюм с жакетом на запах, который скрывает изъяны фигуры. А брюки-джоггеры позволили ей подчеркнуть стройные щиколотки.
Образ завершили лодочки салатового цвета на шпильке. Телеведущая вышла на улицу, чтобы покрасоваться в лучах солнца. Ее волосы на этот раз были собраны в пучок.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами.
«Очень идет красный цвет», «Очень яркая и сразу видно женщина которая следит за собой», «Девочка в красном, ты так прекрасна», «Лерочка, какая же вы душевная и красивая!», «Лера, вы бесподобна», «Костюм роскошный», «Выглядите изумительно», — прокомментировали пост подписчики.