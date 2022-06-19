Кудрявцева в джоггерах и жакете на запах скрыла изъяны фигуры

Телеведущая показала, как выглядит на работе. Если в гримерке она может ходить в тапочках, то потом уже встает на каблуки и наряжается в луки, которые подбирают стилисты.
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она раньше вела музыкальные чарты, а теперь блондинка является ведущей таких передач, как «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион», где недавно побывал певец Юлиан. 

А вот Лера первые дни лета посвятила отдыху и провела неделю в Сочи с дочкой Марией. Она делилась трогательными кадрами с наследницей, которая каждый день наряжалась и выдавала перлы.

Но на днях Лера вернулась на работу. Обычно стилисты подбираю для нее стильные образы. На этот раз телеведущая решила показать, как выглядит до съемок.

Она сидела в кресле в брюках с камуфляжным принтом и мягких тапочках. Ее волосы были присобраны в гульку, а на лице неброский макияж с акцентом на глаза. 

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Потом Кудрявцева облачилась в алый костюм с жакетом на запах, который скрывает изъяны фигуры. А брюки-джоггеры позволили ей подчеркнуть стройные щиколотки.

Образ завершили лодочки салатового цвета на шпильке. Телеведущая вышла на улицу, чтобы покрасоваться в лучах солнца. Ее волосы на этот раз были собраны в пучок. 

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами.

«Очень идет красный цвет», «Очень яркая и сразу видно женщина которая следит за собой», «Девочка в красном, ты так прекрасна», «Лерочка, какая же вы душевная и красивая!», «Лера, вы бесподобна», «Костюм роскошный», «Выглядите изумительно», — прокомментировали пост подписчики.

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