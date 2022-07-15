Кто такая была Ивана Трамп, первая жена экс-президента Америки

14 июля в Нью-Йорке в возрасте 73 лет умерла Ивана Трамп (в девичестве Зельничкова) — чехословацкая модель и первая жена знаменитого американского предпринимателя и экс-президента США Дональда Трампа.

Они были в браке в 1977-1992 годах. Красотка из Европы родила западному бизнесмену троих детей — Дональда-младшего, Иванку и Эрика, которые тоже стали довольно известными людьми.

«Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке, — написал Дональд в социальных сетях. — Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею. Покойся с миром, Ивана».

Нужно отметить, что жизнь этой женщины была наполнена событиями и без брака с эпатажным бизнесменом. В молодости она не состоялась как профессиональная лыжница, зато смогла начать карьеру актрисы и модели. В 70-х у нее был короткий брак с инструктором по лыжным гонкам, который позволил Иване получить австрийское гражданство. Затем она крутила роман с драматургом Джорджем Стейдлом, который погиб в ДТП. После его смерти женщина эмигрировала в Канаду, где жила с владельцем лыжного бутика и подрабатывала инструктором.

Выйдя замуж за Трампа, красавица-модель стала заметной светской львицей в Нью-Йорке и прослыла надежной опорой своего деятельного мужа, который занимался строительством новых небоскребов. Но спустя десять лет брака их отношения стали подтачиваться скандалами с изменами Дональда. Громкий развод принес женщине 14 миллионов долларов, 45-комнатный особняк и шикарную квартиру.

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После Ивана занялась выпуском одежды, украшений и косметики, пыталась вести крупный бизнес, написала ряд книг. Трудилась колумнистом в женских журналах и пробовала издавать свой собственный, снималась в телешоу и немного в кино. Кстати, у нее было еще два коротких брака, но уже без детей.

Добавим, что у Иваны Трамп остались десять внуков.