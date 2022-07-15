«Кто-то должен любить»: Бузова вышла на террасу, прикрывшись простынкой

Ольга Бузова уже 18 лет работает на телевидении. Она смогла завоевать любовь миллионов поклонников. Примечательно, что шоу «Дом-2» она покинула, но теперь ведет новые передачи.
В свои 36 лет артистка старается экспериментировать со стилем, чтобы удивлять публику. Однако найти любовь ей не удалось, хоть она и мечтает о семье.
Вот уже больше двух недель Ольга находится в Африке. Она не только носит шорты и короткие платья, но и порой удивляет поклонников, раздеваясь на камеру. Недавно телеведущая покрасовалась в тонких шортиках, встав на четвереньки.
А вот теперь Бузова решила показать свою утро. На этот раз она спала без пижамы. Артистка вышла на террасу, прикрыв изгибы своей фигуры простынкой. При этом она не стала скрывать, что обнажена.
«Кто-то должен быть рядом. Кто-то должен чувствовать твое дыхание и беречь твой сон. Кто-то должен смеяться вместе с тобой и молчать, утешать и поддерживать. Кто-то должен любить, ибо без этого вся наша сила не стоит и ломаного гроша», — написала звезда.
Ей удалось взбудоражить поклонников. Одни восхитились тем, как выглядит Ольга. А другие осудили артистку за откровенные кадры.
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«Красивый был выход», «А я ждала продолжения», «Очень красиво и нежно», «Найдите бабе мужика. Извелась уже вся», «А уж как повезло жирафам, которые могли это увидеть!», «Вторая Волочкова! Все данные!», «Когда уже больше нечего показывать, то приходится оголяться», — стали писать подписчики.