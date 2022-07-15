«Кто-то должен любить»: Бузова вышла на террасу, прикрывшись простынкой

Ольга Бузова уже 18 лет работает на телевидении. Она смогла завоевать любовь миллионов поклонников. Примечательно, что шоу «Дом-2» она покинула, но теперь ведет новые передачи.

В свои 36 лет артистка старается экспериментировать со стилем, чтобы удивлять публику. Однако найти любовь ей не удалось, хоть она и мечтает о семье.