Ксения Бородина в одном тренче задрала ногу, блеснув своими прелестями на камеру (видео)

Бородина игриво улыбалась и словно танцевала кан-кан, задирая ногу. Она продемонстрировала точеные ножки. Туфли на каблуке дополнили ее образ. Она также приспустила наряд, показав изящное плечико. Ксения распустила волосы. Примечательно, что она получила множество комплиментов. Поклонники даже сравнили ее с топ-моделью Синди Кроуфорд.

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