Ксения Бородина в одном тренче задрала ногу, блеснув своими прелестями на камеру (видео)

Ксения Бородина не скрывает, что много времени тратит на свою внешность. Так как она является телеведущей, то всегда оказывается в центре внимания. Для съемок наряды ей подбирают стилисты. Зачастую она пользуется их услугами и в обычной жизни. В этом году звезда отметила свое 39-летие. Она признается, что довольна тем, как выглядит.
Примечательно, что недавно Бородина вернулась из отпуска. Она отдохнула с дочками в Турции. Не раз телеведущая хвасталась женственными нарядами. На этот раз она решила принять участие в фотосессии. После развода Ксения стала чаще выбирать более откровенные наряды. На этот раз она позировала в черном тренче. Звезда придала пикантности, отказавшись от другой одежды.
Бородина игриво улыбалась и словно танцевала кан-кан, задирая ногу. Она продемонстрировала точеные ножки. Туфли на каблуке дополнили ее образ. Она также приспустила наряд, показав изящное плечико. Ксения распустила волосы. Примечательно, что она получила множество комплиментов. Поклонники даже сравнили ее с топ-моделью Синди Кроуфорд.
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Многие пользователи Сети оценили не только ее образ, но и фигуру. Звезда сразила их свое женственностью. «Словно из голливудского кино», «Какая красотка», «Эти ноги эталонные», «Это прям завораживает, ваши улыбка и ножки», «Хорошенькая», «Вам тут словно 18 лет», «Такая модель, ох», — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды