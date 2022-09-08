Кружевной лиф маняще торчит: Севастьянова показала, что случается, когда надеваешь платье не по размеру

А вот 7 сентября Каролина облачилась в шелковое белое платье. Наряд оказался не по размеру хрупкой спортсменке. Прямо в ресторане она засветила не только кружевной лиф в черном цвете, но и роскошную грудь. Севастьянова успела загореть, но следы от купальника виднелись на коже. Она смущенно прикрыла обнаженные части тела прядями волос.

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