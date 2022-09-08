Кружевной лиф маняще торчит: Севастьянова показала, что случается, когда надеваешь платье не по размеру

Каролина Севастьянова много лет посвятила спорту. Она занималась художественной гимнастикой. Каролина победила на многих соревнованиях и завоевала олимпийское золото, что стало венцом ее карьеры. Теперь спортсменка наслаждается отдыхом. Она много путешествует и порой участвует в съемках для ТВ.
Этим летом Севастьянова снова снялась в шоу «Звезды в Африке». Новые выпуски стартуют на ТНТ уже 11 сентября. А пока сама спортсменка проводит время во Франции. Она то и дело хвастается точеной фигурой, позируя в бикини. Также почти каждый вечер гимнастка отправляется в ресторан или на вечеринку в женственном луке.
А вот 7 сентября Каролина облачилась в шелковое белое платье. Наряд оказался не по размеру хрупкой спортсменке. Прямо в ресторане она засветила не только кружевной лиф в черном цвете, но и роскошную грудь. Севастьянова успела загореть, но следы от купальника виднелись на коже. Она смущенно прикрыла обнаженные части тела прядями волос.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали чемпионку комплиментами. «Ну просто фантастика», «Какая вы милая», «Ой, какое декольте», «Белье у вас красивое», «Какая вы все-таки роскошная», «Хороша», «А декольте слишком открыто», «Хорошенькая безумно», — прокомментировали пост подписчики.