Кристина Асмус: «Я очень раненный, побитый человек»

Кристина Асмус разоткровенничалась о своей актерской карьере. По мнению 34-летней артистки, она начала не того, и в итоге зритель имеет о ней неправильное представление.
«Моя фильмография, то, с чего я начала – сериал «Интерны», «Елки», «Золушка» - никакого серьезного проекта, никакого авторского кино, никакой трудной судьбы. Вышла замуж за комика, всегда выглядит, как куколка… Это образ, который я выстраивала, наверно, меня и погубил», - сказала актриса в проекте «Смотрите сами с ОК!» онлайн-кинотеатра Premier.
«Хороший образ, который ко мне никакого отношения не имеет. Во мне очень много боли, во мне очень много травмы, я такой очень раненный, побитый человек».
Кристина добавила, что у нее есть собственная история того, как трудно прийти в актерскую профессию, пережить годы постоянных отказов и, наконец, пробить стену отчуждения. Однако ей очень страшно говорить на эти темы.
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На сегодняшний день у Асмус много достаточно серьезных ролей – «А зори здесь тихие…», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Психи», «Текст», «Декабрь», не говоря уже о работе в театре. Хотя и в легких комедиях она продолжает сниматься - «Легок на помине», «Булки», «Хочу замуж».
«В хорошем проекте, у хорошего режиссера не стыдно сыграть даже муси-пусичную роль», – говорит актриса.
Напомним, звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус могла стать выдающейся спортсменкой, но выбрала актерскую профессию. Кроме своих работ в кино, она известна браком с шоуменом Гариком Харламовым, который завершился расставанием в 2020 году.