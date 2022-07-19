Кристина Асмус: «Я очень раненный, побитый человек»

Кристина Асмус разоткровенничалась о своей актерской карьере. По мнению 34-летней артистки, она начала не того, и в итоге зритель имеет о ней неправильное представление.

«Моя фильмография, то, с чего я начала – сериал «Интерны», «Елки», «Золушка» - никакого серьезного проекта, никакого авторского кино, никакой трудной судьбы. Вышла замуж за комика, всегда выглядит, как куколка… Это образ, который я выстраивала, наверно, меня и погубил», - сказала актриса в проекте «Смотрите сами с ОК!» онлайн-кинотеатра Premier. «Хороший образ, который ко мне никакого отношения не имеет. Во мне очень много боли, во мне очень много травмы, я такой очень раненный, побитый человек».

Кристина добавила, что у нее есть собственная история того, как трудно прийти в актерскую профессию, пережить годы постоянных отказов и, наконец, пробить стену отчуждения. Однако ей очень страшно говорить на эти темы.