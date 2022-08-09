Кристина Асмус в накидке на голое тело раскрыла интимный секрет

«Царица – так называл меня оператор-постановщик Артем каждый раз, когда я приходила на съемочную площадку сериала «Люся». Видимо, получалось убедительно носить весь этот тяжелый люкс. Настолько убедительно, что в одной из рецензий на «Люсю» кто-то написал, что я играю саму себя.

И вы знаете, это комплимент.Такой же..как после фильма «Текст», когда все думали, что все было по-настоящему. Значит, мы правдоподобно сыграли, а для артиста это одна из основных задач.

Героиня в «Люсе» - моя полная противоположность. Я вообще не пью алкоголь. Я никогда не пробовала ничего из запрещенных веществ (и вам не советую, это зло). У меня никогда не было секса с малознакомыми мужчинами. Я ненавижу каблуки и не люблю носить платья», – рассказала она.