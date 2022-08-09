Кристина Асмус в накидке на голое тело раскрыла интимный секрет

Кристина Асмус является известной актрисой. Многие поклонники полюбили ее за роль в сериале «Интерны». Однако потом она стала выбирать совсем других персонажей.
После фильма «Текст», в котором у нее была откровенная постельная сцена, на нее обрушилось много критики. Позже эту роль некоторые считали причиной, по которой звезда развелась с Гариком Харламовым.
Вот уже два года Кристина растит дочку самостоятельно, но с бывшим мужем поддерживает дружеские отношения. Она продолжает выбирать провокационные проекты.
Порой актриса рассказывает о своем новом романе с парнем, который моложе ее. Но в соцсетях звезда продолжает публиковать смелые кадры, за которые ее порой критикуют.
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Но недавно в связи с новым сериалом «Люся», в котором она сыграла главную роль с Данилой Козловским, Асмус решила поделиться интимными подробностями. Она также опубликовала фото, на котором позировала в царской накидке, надетой на голое тело. Актриса прикрыла свои прелести, но оголила плечи.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Царица – так называл меня оператор-постановщик Артем каждый раз, когда я приходила на съемочную площадку сериала «Люся». Видимо, получалось убедительно носить весь этот тяжелый люкс. Настолько убедительно, что в одной из рецензий на «Люсю» кто-то написал, что я играю саму себя.
И вы знаете, это комплимент.Такой же..как после фильма «Текст», когда все думали, что все было по-настоящему. Значит, мы правдоподобно сыграли, а для артиста это одна из основных задач.
Героиня в «Люсе» - моя полная противоположность. Я вообще не пью алкоголь. Я никогда не пробовала ничего из запрещенных веществ (и вам не советую, это зло). У меня никогда не было секса с малознакомыми мужчинами. Я ненавижу каблуки и не люблю носить платья», – рассказала она.