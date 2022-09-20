Красота без пуш-ап: Севастьянова в белоснежном мини-платье не по размеру блеснула «сочным» бюстом

На этот раз Каролина решила покрасоваться в белом миниатюрном платье. Наряд с пышными рукавами и разрезами на талии позволил ей блеснуть фигурой. Особое внимание поклонники уделили ее декольте, которое оказалось весьма откровенным. Многие отметили, что она обладает природной красотой.

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