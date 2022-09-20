Красота без пуш-ап: Севастьянова в белоснежном мини-платье не по размеру блеснула «сочным» бюстом

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она участвовала в соревнованиях и стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка больше 5 лет назад завершила карьеру. Она стала много путешествовать. Зрители не так давно видели ее в шоу «Звезды в Африке». Однако в новом сезоне она вылетела из проекта после первого голосования.
Примечательно, что Каролина в этом году много путешествует. Она несколько месяцев провела в Монако с бойфрендом. Вечерами актриса наряжается в платья и ужинает в ресторане. Недавно она приехала в Форте-дей-Марми. На днях на пляже спортсменке щегольнула в белом купальнике, показав свои достоинства.
На этот раз Каролина решила покрасоваться в белом миниатюрном платье. Наряд с пышными рукавами и разрезами на талии позволил ей блеснуть фигурой. Особое внимание поклонники уделили ее декольте, которое оказалось весьма откровенным. Многие отметили, что она обладает природной красотой.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Многие подписчики были сражены образом Севастьяновой. Она получила сотни комплиментов.
«Нереальная фигура», «Словно белая роза», «Декольте сразу завораживает», «Разве можно так выглядеть? Вы ангел!», «Просто сказочно красивая», «Ну вид вашего бюста сочный», — стали писать поклонники.