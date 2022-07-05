Клава Кока прикрыла рубашкой оверсайз изящные формы на пляже в Турции

А теперь Клава отправилась на гастроли. Если раньше она путешествовала по России и представала то в брюках с низкой посадкой, то в платье по фигуре.

А вот теперь артистка оказалась в Турции. Она готовится выступить в Белеке, а потом отправится в другие курортные города. Утро 5 июля блондинка встретила на пляже.

Кока запечатлелась в купальнике, но прикрыла свои точеные формы белой рубашкой оверсайз. Она позировала на фоне моря.