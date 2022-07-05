Клава Кока прикрыла рубашкой оверсайз изящные формы на пляже в Турции

Певица устроила тур по городам Турции. Но утром она успела понежиться на солнце. Блондинка отметилась на пляже в Белеке.
Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Клава Кока дружит со многими селебрити и спела дуэтом с Александром Реввой. Примечательно, что блондинка не перестает удивлять публику и своими образами. Недавно в мини-юбке она выступила с Сергеем Жуковым на стадионе.

А теперь Клава отправилась на гастроли. Если раньше она путешествовала по России и представала то в брюках с низкой посадкой, то в платье по фигуре.

А вот теперь артистка оказалась в Турции. Она готовится выступить в Белеке, а потом отправится в другие курортные города. Утро 5 июля блондинка встретила на пляже.

Кока запечатлелась в купальнике, но прикрыла свои точеные формы белой рубашкой оверсайз. Она позировала на фоне моря. 

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

«Доброе утро», – написала звезда.

К слову, не только она проводит время на море этим летом.

Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ну что за девушка», «Ножки просто идеальные», «Самая лучшая картинка с утра», «Ох, ты словно без одежды», «Какая загорелая», «Выглядишь потрясно», «Очень соблазнительно», стали писать подписчики.

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  