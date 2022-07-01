Корчит рожицы, высовывает язык: сестра Жанны Фриске показала, как кроха-дочка увлеклась новой игрушкой-развивашкой

Наталья Фриске является бывшей певицей. Она выступала с группой «Блестящие», как и сестра Жанна Фриске, но потом покинула коллектив.
Уже несколько лет родственница звезды работает в салоне красоты. В этом году она стала мамой. Наталья рассталась с отцом ребенка еще во время беременности. О своей дочке луне она заботится сама.
Недавно малыше исполнилось два месяца. Теперь Фриске не скрывает ее лицо. для наследницы она старается делать все: водит на плавание, гуляет с ней на свежем воздухе, покупает наряды. Помогают ей с воспитанием крохи бабушка и дедушка. Недавно она свозила наследницу к ним на дачу.
А вот 30 июня Наталья решила похвастаться игрушкой, которую купила малышке. она постелила пледик, а сверху поставила коврик с ободком из свисающих игрушек.
«Доча, тебе понравилось? В общем, нам нравится! Очень классная! Я думаю, мы теперь будем постоянно заниматься на этом тренажере. Я в восторге.
Это одна из лучших штук для моей мелкой! Начали даже хвататься. Другие игрушки нас не интересовали. Очень редко, когда она что-то хватала ручкой! Вот так лежим! Ой, нравится! Сладкая моя», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Луна. Кроха высовывала язык, корчила рожицы и трогала погремушки. Многие осыпали кроху комплиментами. «До чего классная», «Вот она у вас модная», «Она еще кроха! Скоро будет говорить», «Комбинезон у нее круто», «Что за лапочка», – стали комментировать кадры подписчики.
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