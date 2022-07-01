Корчит рожицы, высовывает язык: сестра Жанны Фриске показала, как кроха-дочка увлеклась новой игрушкой-развивашкой

Наталья Фриске является бывшей певицей. Она выступала с группой «Блестящие», как и сестра Жанна Фриске, но потом покинула коллектив.

Уже несколько лет родственница звезды работает в салоне красоты. В этом году она стала мамой. Наталья рассталась с отцом ребенка еще во время беременности. О своей дочке луне она заботится сама.