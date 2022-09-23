Копия папы: Макаров запечатлелся с четырехлетней дочкой Кудрявцевой в домашней обстановке

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не только ведет шоу «Секрет на миллион», но и часто становится ведущей концертов, премий и фестивалей.
Блондинка при этом растит четырехлетнюю дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым. А от первого брака у нее есть взрослый сын Жан.
Не так давно Кудрявцева призналась, что ее муж остался без работы. Пока хоккеист большую часть времени проводит дома. А телеведущая почти каждый день ездит на съемки и демонстрирует стильные наряды. Наследница пары уже второй год ходит в престижный садик.
Все чаще сам Макаров делится кадрами с дочкой. Она любит гулять во дворе, а также петь. Хоккеист провел очередной вечер с Марией. По всей видимости, они вместе смотрели телевизор. Кроха была в домашней одежды, а ее волосы были заплетены в косички.
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Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети
Поклонники поразились тому, как они похожи. Еще недавно многие отмечали, что у Марии мамина внешность. Но теперь фанаты разглядели, что нос, брови и губы кроха унаследовала от отца.
«Ну какая идиллия», «Папу любит», «А как похожи! Просто один нос и даже губы», «Счастливой будет!», «Маша такая сладкая», — стали писать пользователи Сети.