Копия папы: Макаров запечатлелся с четырехлетней дочкой Кудрявцевой в домашней обстановке

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не только ведет шоу «Секрет на миллион», но и часто становится ведущей концертов, премий и фестивалей.

Блондинка при этом растит четырехлетнюю дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым. А от первого брака у нее есть взрослый сын Жан.