Копия мамы растет: дочка Кудрявцевой и Макарова вышла на прогулку в стеганой куртке цвета фуксии

На этот раз Макаров заснял наследницу, которая отправилась гулять во двор частного дома. Она ходит в престижный садик, но вечера проводит с родителями. Мария была в стеганой куртке цвета фуксия с принтом в виде сердечек и вязаной шапке. Она вдумчивым взглядом посмотрела в камеру. К слову, девочка часто запрещает маме ее снимать.

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Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что кроха растет копией своей мамы. «Вот это глаза», «Она прям вся в маму, куколка», «До чего красивая», «Сколько в ней обаяния», — стали писать подписчики.