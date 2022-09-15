Копия мамы растет: дочка Кудрявцевой и Макарова вышла на прогулку в стеганой куртке цвета фуксии

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она не скрывает, что родилась с простой семье, но потом смогла построить карьеру на телевидении. Однако в Москву блондинка переехала, когда сыграла свадьбу с участником «Ласкового мая» Сергеем Ленюком, но потом они разведись.
От первого брака у Леры есть взрослый сын Жан. Второй раз она стала мамой уже в очень зрелом возрасте. Телеведущая подарила мужу Игорю Макарову дочку Марию. Примечательно, что она быстро вернулась в форму. Теперь блондинка в роскошных платьях ведет концерты и продолжает сниматься для ТВ. При этом уделяет время наследнице.
На этот раз Макаров заснял наследницу, которая отправилась гулять во двор частного дома. Она ходит в престижный садик, но вечера проводит с родителями. Мария была в стеганой куртке цвета фуксия с принтом в виде сердечек и вязаной шапке. Она вдумчивым взглядом посмотрела в камеру. К слову, девочка часто запрещает маме ее снимать.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что кроха растет копией своей мамы. «Вот это глаза», «Она прям вся в маму, куколка», «До чего красивая», «Сколько в ней обаяния», — стали писать подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды