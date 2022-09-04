Копия мамы: муж Леры Кудрявцевой подловил четырехлетнюю дочку в толстовке и брюках цвета Барби на кухне

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она может похвастаться большим количеством интервью, которые брала у звезд. О своей личной жизни блондинка говорит редко. Хотя она счастлива в браке с Игорем Макаровым. Хоккеист моложе ее на 16 лет, но разница в возрасте не смущает супругов.
Однако недавно начали ходить слухи о проблемах в отношениях Леры и Игоря. Все началось с того, что телеведущая поехала в отпуск без мужа. Она провела время с дочкой Марией, мамой и друзьями. Однако потом блондинка не раз гуляла с возлюбленным на улицах Москвы. На днях они вместе отвели четырехлетнюю наследницу в садик.
После отпуска Кудрявцева вернулась к работе. Она почти каждый день ездит на съемки. А вот Макаров остался без работы, поэтому сам приглядывает за дочкой. На этот раз хоккеист подловил Марию, которая пришла на кухню.
Девочка облачилась в яркую толстовку и спортивные брюки цвета Барби. Стиль малышки напомнил поклонникам стиль ее мамы. Многие также поразились тому, как Мария похожа на Леру. Ее осыпали комплиментами.
Мария Макарова. Фото: соцсети