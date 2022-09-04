Копия мамы: муж Леры Кудрявцевой подловил четырехлетнюю дочку в толстовке и брюках цвета Барби на кухне

Телеведущая часто ездит на съемки, а вот с дочкой сидит ее супруг Игорь Макаров.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она может похвастаться большим количеством интервью, которые брала у звезд. О своей личной жизни блондинка говорит редко. Хотя она счастлива в браке с Игорем Макаровым. Хоккеист моложе ее на 16 лет, но разница в возрасте не смущает супругов.

Однако недавно начали ходить слухи о проблемах в отношениях Леры и Игоря. Все началось с того, что телеведущая поехала в отпуск без мужа. Она провела время с дочкой Марией, мамой и друзьями. Однако потом блондинка не раз гуляла с возлюбленным на улицах Москвы. На днях они вместе отвели четырехлетнюю наследницу в садик.

После отпуска Кудрявцева вернулась к работе. Она почти каждый день ездит на съемки. А вот Макаров остался без работы, поэтому сам приглядывает за дочкой. На этот раз хоккеист подловил Марию, которая пришла на кухню.

Девочка облачилась в яркую толстовку и спортивные брюки цвета Барби. Стиль малышки напомнил поклонникам стиль ее мамы. Многие также поразились тому, как Мария похожа на Леру. Ее осыпали комплиментами.

Мария Макарова. Фото: соцсети

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