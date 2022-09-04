Копия мамы: муж Леры Кудрявцевой подловил четырехлетнюю дочку в толстовке и брюках цвета Барби на кухне

После отпуска Кудрявцева вернулась к работе. Она почти каждый день ездит на съемки. А вот Макаров остался без работы, поэтому сам приглядывает за дочкой. На этот раз хоккеист подловил Марию, которая пришла на кухню.

Девочка облачилась в яркую толстовку и спортивные брюки цвета Барби. Стиль малышки напомнил поклонникам стиль ее мамы. Многие также поразились тому, как Мария похожа на Леру. Ее осыпали комплиментами.