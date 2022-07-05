Копия Киркорова: Стоцкая в модной куртке из денима предстала с подросшим сыном

Анастасия Стоцкая является известной певицей. В свое время она стала знаменитой, когда начала играть в мюзикла и поработала с Филиппом Киркоровым.

Теперь она играет в постановке «Шахматы». При этом артистка не только строит карьеру, но и воспитывает двоих детей: сына Александра и дочку Веру.