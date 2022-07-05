Копия Киркорова: Стоцкая в модной куртке из денима предстала с подросшим сыном

Анастасия Стоцкая является известной певицей. В свое время она стала знаменитой, когда начала играть в мюзикла и поработала с Филиппом Киркоровым.
Теперь она играет в постановке «Шахматы». При этом артистка не только строит карьеру, но и воспитывает двоих детей: сына Александра и дочку Веру.
Недавно Стоцкая рассталась с мужем Сергеем Абгаряном. Теперь она крутит роман с новым возлюбленным. Однако поклонники продолжают замечать, что дети артистки очень похожи на Киркорова. Однако над домыслами фанатов певица не раз смеялась.
На днях она повеселилась на празднике у короля отечественной эстрады с дочкой. А теперь артистка поделилась кадрами с 10-летним сыном. Она предстала на прогулке в платье-футболке и куртке из денима. Лук дополнили кеды. А вот ее наследник был в шортах и футболке. Также звезда поделилась другим фото, где красовалась в брюках и тельняшке.
Анастасия Стоцкая с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что она выглядит стильно. Другие поразились тому, как вырос Александр. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ох, какие вы классные», «Мальчик уже очень большой», «Саша похож на Киркорова», «Ну прям маленький Филя!», «Наши любимые», «Как ваш сын подрос, скоро вас перерастет», «Глаза у него просто невероятные», — стали писать пользователи Сети.